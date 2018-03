Feierabendtour geht zu Ende

NÜRTINGEN (pm). Am Donnerstag, 8. September, startet für dieses Jahr die letzte Feierabendtour von Bürgertreff, Schwäbischem Albverein, ADFC, IKK und Nürtinger Zeitung. Erfahrene Tourenleiter nehmen die Teilnehmer mit auf die schönsten Radtouren rund um Nürtingen. Es werden vier Leistungsgruppen angeboten, sodass jeder Teilnehmer eine geeignete Tour auswählen kann. Die Touren sind zwischen 25 und 40 Kilometer lang und dauern etwa zwei Stunden. Jeder darf mitfahren, der ein verkehrssicheres Fahrrad oder Pedelec mitbringt. Das Tragen eines Helms wird empfohlen. Start ist um 18 Uhr auf dem Hellerparkplatz, Ecke Wera- und Laiblinstegstraße. Bei Regen fällt die Tour aus. Am Ende ist eine Einkehr geplant. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 70 22) 7 53 67 oder (0 70 22) 8132.

Außerdem ergeht Einladung an alle Tourenleiter und Radler der Feierabendtouren zum gemeinsamen Abschluss der Saison am Freitag, 9. September, um 18 Uhr in der „Linde“ in Zizishausen. In gemütlicher Runde soll auf die Feierabendtouren noch einmal zurückgeblickt und vielleicht schon Ideen für die nächste Saison gesammelt werden.