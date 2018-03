Familienkurse beim DRK

NÜRTINGEN (pm). Verschiedene Kurse bietet das DRK-Familienzentrum Nürtingen an. „Englisch für Groß und Klein“ startet am Montag, 5. März. Beim generationenübergreifenden Englisch-Kurs am Nachmittag können Eltern oder Großeltern zusammen mit ihren (Enkel-)Kindern zwischen sechs und neun Jahren auf lockere Weise die englische Sprache kennenlernen, erleben und vertiefen. Der Kurs findet fünfmal montags von jeweils 16 bis 17 Uhr statt.

Am Donnerstag, 8. März, 19 Uhr, lädt das DRK-Familienzentrum zu einem Vortrag über Hilfsmittel in der Pflege ein. Auch Tipps zur Auswahl von Hilfsmitteln sowie zum Verfahren, um Hilfsmittel bei den Kranken- und Pflegekassen zu beantragen, werden gegeben.

Eine Krankenhausführung für Kinder wird ebenfalls am Donnerstag, 8. März, um 15 Uhr angeboten. Bei der altersgerechten Führung in der Medius-Klinik Nürtingen erhalten Kinder einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses und erfahren zum Beispiel, wie ein Gips angelegt wird, was während einer Operation geschieht und vieles mehr.

Anmeldungen unter Telefon (0 70 22) 3 04 09 60, montags und mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr, oder per E-Mail unter info@drk-familienzentren.de.