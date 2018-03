Fachkräftefortbildung Sucht

24.01.2015

ESSLINGEN (la). Am Mittwoch, 4. Februar, findet in Esslingen die Fortbildung „Kinder in suchtbelasteten Familien“ statt. Auch im Landkreis Esslingen leben Kinder in suchtbelasteten Familien, sei es Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Spiel- oder Medikamentenabhängigkeit. Um für die Lebenssituation zu sensibilisieren, bietet die Suchtprophylaxe diese Fortbildungsveranstaltung für Fachkräfte aus Schule, Jugendarbeit und Erziehungshilfe an mit dem Ziel, die Wahrnehmung zu schulen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Fortbildung ist gebührenfrei und ganztägig.

Anmeldung beim Landratsamt Esslingen, Koordination Suchtprophylaxe/Jugend- und Drogenberatung Kirchheim, Christiane Heinze, Telefon (0 70 21) 9 70 43 28, E-Mail heinze.christiane@lra-es.de.