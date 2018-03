Erste Hilfe bei Kindern

15.02.2018, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Februar, findet beim Malteser Hilfsdienst in Kirchheim, Hans-Böckler-Straße 1, ein Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle statt. Die Kurszeiten sind freitags von 15.30 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Der Kurs greift spezielle Themen für Kinder- und Säuglingsnotfälle unter Berücksichtigung der verschiedenen Altersstufen auf. Er richtet sich an Eltern, Großeltern und sonstige Betreuer. Anmeldung unter Telefon (0 70 21) 95 05 20 oder per E-Mail an ausbildung.es-rt@malteser.org.