Entspannung bei AKL und VHS

03.03.2018

NÜRTINGEN (pm). Am Mittwoch, 7. März, startet ein spezieller Entspannungskurs „Ruhe und Gelassenheit in schwierigen Zeiten“ des Arbeitskreises Leben. Der Kurs findet mittwochs in der Beratungsstelle des AKL in der Bahnhofstraße von 16.15 bis 17.30 Uhr statt. Anhaltende Belastungen und Stress im Alltagsleben können unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit verringern. Der Diplom-Psychologe und Berater Holger Kies leitet Teilnehmer an, sich durch Entspannungsmethoden seelisch, körperlich und mental zu entspannen. Zudem werden sie angeleitet, durch veränderte Denk- und Sichtweisen den Alltag besser zu bewältigen. Anmeldungen bei der Volkshochschule unter Telefon (0 70 22) 75-330 oder im Internet unter www.vhs-nuertingen.de.