Einladung in den Landtag

03.03.2018, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag und Kirchheimer Abgeordnete Andreas Schwarz lädt am Freitag, 16. März, Bürger zu einer Besichtigung und einem persönlichen Gespräch in den Landtag ein. Mit dem Bus fahren alle Teilnehmer nach Stuttgart und zurück. Abfahrtszeiten sind in Kirchheim um 12 Uhr am Bahnhof Kirchheim auf der Rückseite des AOK-Gebäudes sowie am Busbahnhof Plochingen um 12.20 Uhr. Der Besucherdienst des Landtags begleitet die Gruppe in den Plenarsaal. Bei einem kleinen Imbiss gibt es die Möglichkeit, mit dem Abgeordneten zu sprechen. Um 15.30 Uhr erfolgt die Rückfahrt nach Plochingen und Kirchheim. Anmeldung unter Telefon (07 11) 2 06 36 48 oder per E-Mail an andreas.schwarz_MA1@gruene.landtag-bw.de. Es stehen maximal 50 Plätze zur Verfügung, die nach Eingang der Anmeldung vergeben wer-den.