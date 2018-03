Ehrenamt und Geflüchtete

(pm) Um die Arbeit der Rückkehrberatungsstelle im Landratsamt Esslingen, Rückkehrprogramme und die Möglichkeiten der Reintegration geht es am Donnerstag, 15. März, für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit bei einer Veranstaltung im Gemeindezentrum St. Albertus, Hasenrainweg 40, in Esslingen-Oberesslingen von 19 bis 21 Uhr unter der Leitung von Sabine Pereira. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen an eine Rückkehr in ihr Herkunftsland denken, werden bei der Rückkehrberatung individuell und ergebnisoffen beraten. Sie erhalten Unterstützung in allen Bereichen, die zur Vorbereitung der selbstbestimmten Ausreise notwendig sind.

Anmeldung bis 1. März bei der Katho- lischen Erwachsenenbildung in Esslingen, Telefon (07 11) 38 21 74, E-Mail info@keb-esslingen.de.