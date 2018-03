Don Kosaken in Köngen

KÖNGEN (pm). Am Samstag, 10. März, 19.30 Uhr, findet die große Konzertgala des Don Kosaken Chors Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka in der Köngener Peter-und-Pauls-Kirche statt. Der Chor bietet einen Abend mit festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche, schönen Volksweisen und zauberhaften Klängen von bekannten Komponisten. Der Junge Chor „in.takt“ der Chorgemeinschaft wirkt an dieser Aufführung auch mit. Karten können in der Bücherecke Rehkugler in Köngen, im Buchladen im Langhaus in Wendlingen oder über die aktiven Mitglieder von „in.takt“ erworben werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.