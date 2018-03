Diskussion über Innere Sicherheit

20.02.2018, — E-Mail verschicken

(pm) Der Arbeitskreis Polizei des CDU- Bezirksverbands Nordwürttemberg, der CDU-Gemeindeverband Deizisau und die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Kreisverband Esslingen laden am Mittwoch, 21. Februar, ein zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Herausforderungen bei der Inneren Sicherheit“ mit dem innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Thomas Blenke, und dem Strafvollzugsbeauftragten der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Karl Zimmermann. Darüber hinaus werden Vertreter der Polizei wie Kriminaldirektor Hans Matheis, Leiter der Abteilung Staatsschutz beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, und Rainer Staib, Zugführer einer Einsatzhundertschaft bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen, an diesem Abend um 19.30 Uhr sprechen. Schwerpunktthemen sollen unter anderem die angestiegene Flüchtlingskriminalität, Gewalt gegen Polizeibeamte durch Linksextremisten und andere Themen sein. Die Veranstaltung findet statt in der Pizzeria Ristorante Brunnenstube in der Altbacher Straße 9 in Deizisau.