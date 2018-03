Diavortrag: Persischer Golf

27.02.2018

NÜRTINGEN (pm). Am Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, wird im Gemeinschaftshaus Dürerplatz im Roßdorf ein Diavortrag über den Persischen Golf gezeigt. Die außergewöhnlichen Landschaften am Persischen Golf unterscheiden sich von anderen Landesteilen Irans. Nirgendwo sonst findet man Salzgletscher, in denen 650 Millionen Jahre altes Steinsalz zutage tritt und in kilometerlangen Gletschern abfließt – der Süden Irans hat gleich Dutzende davon. Der Geograph und Privatdozent Harald Borger nimmt die Gäste bei diesem landeskundlichen Vortrag in digitaler Bildtechnik zu Natur und Kultur dieser faszinierenden, weitgehend unbekannten Region mit.