Demografie-Forum

09.03.2018

(r) Der Demografiebeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Thaddäus Kunzmann, möchte mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Gestalte ich mit oder werde ich gestaltet“ in einen Diskurs mit den Menschen vor Ort treten. Dabei soll es um die Frage gehen, was die Chancen und die Risiken einer älter werdenden Gesellschaft sind und wie diese genutzt oder damit umgegangen werden kann. Eine von vier Veranstaltungen dazu ist am Montag, 23. April, von 8.30 bis 13.15 Uhr im Esslinger Landratsamt, Pulverwiesen 11. Es gibt Beispiele aus der Praxis, Thementische und einen Impulsvortrag von Ministerialdirektor Stefan Krebs, Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie. Anmeldung bis 22. März per E-Mail an info@demografiebeauftragter.bwl.de oder Telefon (07 11) 2 79-33 65.