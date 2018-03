Das Paradies brennt

ALTENRIET/OWEN (pm). Im März bietet die Veranstaltungsreihe „Das Paradies brennt“ des Vereines Schwäbisches Streuobstparadies einen Einblick in die Brennkessel der Region. Bei Brennereiführungen, Schaubrennen und Verkostungen kann nicht nur die Herstellung, sondern auch der Geschmack edler Destillate bewundert werden.

Am Samstag, 17. März, findet von 17 bis 19 Uhr auf dem Berghof Rabel in Owen eine große Brennereiführung mit Whisky-Probe statt. Am Freitag, 23. März, findet von 11 bis 17 Uhr in der Brennerei und Mosterei Armbruster in Altenriet der „Tag der offenen Brennerei“ im Rahmen des Altenrieter Brezelmarktes statt.

Anmeldung zu den Veranstaltungen unter Telefon (0 71 25) 3 09 32 62 oder per E-Mail an kontakt@streuobstparadies.de.