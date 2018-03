Das MPG stellt sich vor

03.03.2018

NÜRTINGEN (pm). Das Max-Planck-Gymnasium lädt Eltern und Schüler der Grundschulklassen 4 zu zwei Informationsveranstaltungen am Montag, 5., und am Dienstag, 13. März, jeweils um 17.30 Uhr in die Aula des Max-Planck-Gymnasiums ein. An beiden Abenden stellen Schüler, Lehrer und die Schulleitung das MPG vor und informieren über das Fremdsprachenangebot, verschiedene Profile und schuleigene Konzepte. Zusätzlich gibt es Einblicke in die vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten am MPG. In einem speziell zusammengestellten Programm sollen die Grundschulkinder das Gymnasium näher kennenlernen.