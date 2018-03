Das Bienenjahr startet

PLOCHINGEN (pm). So langsam wird es Frühling und das neue Bienenjahr startet. Die ersten Blumen fangen an zu blühen. Für die Imker ist noch Zeit, das Bienenjahr vorzubereiten. Welche Arbeiten sind jetzt nötig? Was muss man beachten, damit die Bienen einen guten Start haben? Die Mellifera Regionalgruppe Fils-Neckar veranstaltet am kommenden Donnerstag, 8. März im Umweltzentrum Neckar-Fils, Am Bruckenbach 20, in Plochingen einen Themenabend „Start in das neue Bienenjahr – Auswinterung“. Ab 18 Uhr dreht sich alles um das Bienenvolk in der Einraumbeute.