Das Android-Smartphone

WENDLINGEN (pm). Das Android-Smartphone in drei Stufen kennen und bedienen lernen. Ganz ohne Fachchinesisch, Schritt für Schritt zum effektiven und sicheren Umgang mit meinem Android-Smartphone in drei aufeinander aufbauenden Kursen. Diese können einzeln oder im Paket gebucht werden. Kurs 1 findet am Montag, 19. Februar, 10 bis 12 Uhr, statt und ist eine Einführungsveranstlatung zum Android-Smartphone; Kurs 2 vermittelt Grundwissen und findet am Montag, 5. März, 10 bis 12.30 Uhr statt. Kurs 3 widmet sich am Montag, 19. März, 10 bis 13 Uhr, Anwendungen und Techniken. Der Kurs ist geeignet für Nutzer eines Smartphones mit einer Android-Version von 4.0 und höher. Alle Kurse finden in Raum 02/7, im Treffpunkt Stadtmitte statt. Anmeldung zu den Kursen im MiT, Telefon (0 70 24) 66 36.