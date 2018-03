Computerkurse bei Mausklick

WOLFSCHLUGEN (pm). Die Mausklick-Gemeinschaft bietet ab März folgende neue Workshops für Senioren an: Smartphone personalisieren/APP-Kunde (am 7. März), WhatsApp (am 21. März), Haushaltsbuch erstellen mit Excel (am 17. und 24. April), Nebenkosten-Abrechnung erstellen mit Excel (am 8. und 15. Mai), GPS-Navigation (am 5. Juni), und auf Anfrage E-Mail schreiben mit T-online.de, E-Mail schreiben mit GMX.de oder WEB.de.

Montags von 15 bis 17 Uhr wird ein Übungs- und Informationsnachmittag angeboten. Alle Kurse finden im Computerraum der Grundschule Wolfschlugen, Schulstraße 14, statt. Informationen und Anmeldung: Telefon (0 15 75) 6 99 07 86.