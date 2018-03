Comedy-Besen in der Kelter

29.10.2014

GRAFENBERG (pm). Der Comedian und Regisseur Markus Zipperle aus der Theaterscheuer Ebersbach kommt am Samstag, 8. November, in die Kelter nach Grafenberg. Mit seinem neuen Soloprogramm „Schweinskram“ regt er sich über alles und jeden auf und bricht dabei sämtliche Tabus, so die Veranstalter. Die Kelter ist ab 18 Uhr geöffnet. Für den kulinarischen Rahmen sorgt der Tennisclub Grafenberg. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck und der Kreissparkasse in Grafenberg oder an der Abendkasse.