Chorgesang in der Albanuskirche

07.03.2018

AICHTAL-AICH (pm). Am Samstag, 10. März, tritt um 19 Uhr ein elfköpfiges Ensemble aus Dettingen/Albuch aus dem Landkreis Heidenheim in der Albanuskirche in Aich auf. Filmmusik und Gospel stehen unter anderem auf dem Programm. Geistliche Impulse von Pfarrer Thorsten Keller aus Esslingen sollen zum Weiterdenken anregen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert lädt die Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus zu einem Empfang ins Gemeindehaus Zehntscheuer in Aich ein.