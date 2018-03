CDU zur Löwenherz-Ausstellung

NÜRTINGEN (pm). Der CDU-Stadtverband Nürtingen lädt zu einer Führung durch die Ausstellung „Richard Löwenherz“ im Pfälzischen Landesmuseum in Speyer ein. Richard Löwenherz ist sicherlich einer der schillernsten Herrscher des Mittelalters. Unzählige Mythen und Legenden ranken um den Herrscher, dessen Reich England und weite Teile Frankreichs umfassten. Über 150 Exponate zeigt das Museum in seiner Ausstellung über Richard Löwenherz. Sie zeugen vom Aufstieg und Fall des Königs. Im Anschluss findet eine Stadtführung durch die alte Kaiserstadt statt. Abschließend besucht die Gruppe das Grab von Altkanzler Helmut Kohl. Die Fahrt findet am Freitag, 13. April, statt. Anmeldungen sind bei Thaddäus Kunzmann, Im Wiesengrund 7/1, 72622 Nürtingen, Telefon (0174) 2 42 98 75, per Fax an (07022) 3 47 83 oder per E-Mail: kunzmann@cdu-nuertingen.de möglich.