B.U.S. im Sommer

NÜRTINGEN (pm). Das Bewegungsangebot „B.U.S. – Bewegen, unterhalten, Spaß haben“ des Pflegestützpunktes Nürtingen findet außer an Feiertagen jeden Dienstag statt (auch in den Schulferien). Der Treffpunkt ist am Hallenbad in Nürtingen. Mit Umstellung der Uhr wird die Startzeit geändert. Ab Dienstag, 31. März, ist der Beginn eine Stunde später um 16.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Übungen zur Sturzprophylaxe und Koordination, die ausdrücklich geeignet sind für Menschen, die sich bislang nicht oder nur wenig sportlich betätigt haben. Im Anschluss an die Übungen erfolgt ein halbstündiger Spaziergang. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos. Auskunft: Pflegestützpunkt Nürtingen, Nathalie Küster (0 70 22) 75-2 32.