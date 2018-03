Briefmarken-Großtauschtag

14.02.2018

NÜRTINGEN (ga). Viele Sammler im ganzen Ländle freuen sich schon auf den Großtauschtag des Vereins der Briefmarkenfreunde Nürtingen, der am Sonntag, 18. Februar, von 9 bis 16 Uhr in der Beutwang-Halle in Neckarhausen, Im Beutwang 2, stattfindet. Briefmarken, Briefe, Heimatbelege, Ansichtskarten, Münzen, Zubehör – alles wird in reicher Auswahl in der voll belegten Halle zu finden sein. Für junge Sammler wird ein Jugendtreff eingerichtet. Auch Wissbegierige kommen auf ihre Kosten, denn man kann sich Fachvorträge anhören zu den Themen „Die Anfänge der Europa- und CEPT-Briefmarken“ um 10.15 Uhr und „Die Wiedervereinigung in Deutschland, philatelistisch gesehen“ um 11.15 Uhr. Weitere Angebote sind der kostenlose Beratungsdienst sowie eine reich bestückte Briefmarkenschau.

Infos unter www.vdb-nuertingen.de. Auskünfte erteilt Johannes Häge unter der EMail-Adresse webmaster@vdb-nuertingen.de oder Telefon (0 71 27) 5 95 40.