Besuch aus Kenia beim CVJM

14.10.2015

NEUFFEN-KAPPISHÄUSERN (pm). Pastor Geoffrey Mongàre aus Nairobi (Kenia) ist wieder zu Besuch in Deutschland und wird vom 13. bis 18. Oktober zu Gast beim CVJM in Kappishäusern sein. Zu diesem Anlass sind alle Mitglieder, Freunde und Interessierten am Donnerstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, zu einem Infoabend ins Gemeindehaus Kappishäusern eingeladen. Der Abend beginnt mit afrikanischer Musik und Snacks. Ab 20 Uhr sind aktuelle Infos aus Kenia an der Reihe. Pfarrer Geoffrey Mongàre wird eine Kurzpredigt halten und Infos über Hilfsmöglichkeiten geben. Am Sonntag, 18. Oktober, beginnt der Gottesdienst in der Kappishäuser Michaelskirche erst um 10 Uhr. Pastor Geoffrey hält die Predigt in diesem Gottesdienst.