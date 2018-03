Benefizkonzert für Asha Varadhi

16.04.2015

KÖNGEN (pm). Am Freitag, 17. April, 20 Uhr, findet in der Köngener Zehntscheuer ein Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins Asha Varadhi statt. Der Verein betreut Entwicklungshilfeprojekte in Indien. Die Gruppe „Honey Pie“, Anette Heiter, Dorothee Götz und Susanne Schempp, zeigt ihre Show „Hotter than ever“ (Heißer denn je), in der sie mit Klischees der Showbranche spielen. Schlagfertig machen sich die drei Frauen über die Popgeschichte her und drücken altbekannten Musikstücken ihren eigenen Stempel auf. Kartenverkauf im Weltladen in Köngen, telefonisch unter (0 70 24) 98 99 01 und an der Abendkasse.