Baumfällungen im Stadtgebiet

17.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Im Laufe der kommenden beiden Wochen müssen im Stadtgebiet einige Bäume aufgrund von Bruchgefahr gefällt werden, dies teilt die Stadtverwaltung mit. Am Galgenbergpark ist eine Buche davon betroffen. Starker Pilzbefall habe ihr derart zugesetzt, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Am Sportgelände Beutwang wird eine große Pappel, die dicht am Neckartalradweg steht, wegen Bruchgefahr gefällt. Am Neckarufer müssen im Bereich der Steinachmündung einige alte Baumweiden stark eingekürzt werden. Für die gefällten Bäume werden am gleichen Standort im Laufe des Frühjahrs Neupflanzungen vorgenommen, so die Stadtverwaltung.