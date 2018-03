Baumaßnahmen des Landkreises

01.03.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Der CDU-Stadtverband lädt am Dienstag, 6. März, 19 Uhr, zu einem Informationsgespräch zur Neuplanung der Albert-Schäffle-Schule sowie der weiteren baulichen Maßnahmen des Landkreises in Nürtingen ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen der ASS statt. Als Gesprächspartner steht Thomas Gundelsweiler, Schulleiter der Albert-Schäffle-Schule zur Verfügung. Er wird den Besuchern über die Planung des Landkreises und die Auswirkungen auf den Schulstandort Nürtingen berichten.

Kreisrat Thaddäus Kunzmann berichtet im Anschluss über die weiteren Maßnahmen. Die Albert-Schäffle-Schule wird abgerissen und etwas versetzt neu gebaut. Damit stärkt der Landkreis seinen Nürtinger Schulstandort. Zudem wird an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen eine neue Turnhalle gebaut werden. Die Erweiterung der Bodelschwinghschule steht zwischenzeitlich ebenso auf der Agenda wie mögliche Maßnahmen an der Klinik.