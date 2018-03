Bass-Workshop der Musikschule

22.01.2018, — E-Mail verschicken

UNTERENSINGEN (pm). Die Musikschule Unterensingen veranstaltet am Samstag, 27. Januar, mit dem Bassisten Peter Schönfeld einen Bass-Workshop von 10 bis 17 Uhr in den Räumen der Grundschule Unterensingen. Peter Schönfeld hat Konzerte in Europa, USA und China gegeben, war Bassist der SWR4-Band, freier Musikredakteur, Kleinkunstpreisträger des Landes Baden-Württemberg und ist Autor von Lehrmaterialien. Teilnehmen können Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene. Vorgestellt werden fünf verschiedene Bassinstrumente: Kontrabass, E-Upright-Bass, akustischer Gitarrenbass, E-Bass Standard (mit Bünden) und E-Bass fretless (ohne Bünde). In einer computergestützten Performance werden die Einsatzmöglichkeiten der Instrumente gezeigt Im Anschluss können die Teilnehmer das Bass-Spiel kennenlernen oder vertiefen. Anmeldungen per E-Mail unter info@musikschule-unterensingen.de, telefonisch unter (0 70 22) 6 14 99 oder während der Bürozeiten in der Austraße 40, dienstags 16.30 bis 18.30 Uhr und mittwochs 9.30 bis 11.30 Uhr.