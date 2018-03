Bahnstadt-Ideenwerkstatt

08.03.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Rund um den Bahnhof Nürtingen entsteht ein neuer Stadtteil – die sogenannte Bahnstadt. Zur Ausgestaltung sind Vorschläge und Ideen gefragt. Kinder und Eltern sind am Sonntag, 11. März, von 11 bis 15 Uhr eingeladen zur Bahnstadt-Ideenwerkstatt in der Kinder-Kultur-Werkstatt, Plochinger Straße 14/5. Um 13 Uhr findet auf dem Gelände ein Rundgang mit Heidrun Eisele vom Planungsamt der Stadt Nürtingen statt. Im Jugendhaus am Bahnhof gibt es ab 12 Uhr Informationen des Stadtplanungsamtes und ein Buffet für Jugendliche. Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt werden beim Planungsworkshop der Stadt Nürtingen am 14. März um 19.30 Uhr vorgestellt. Kombinieren lässt sich die Ideenwerkstatt der KiKuWe mit einem Brunch in der Kultur-Kantine ab 10 Uhr. Anmeldung und Infos unter Telefon (0 70 22) 2 09 61 45.