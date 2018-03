Ausschuss tagt

26.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss der Stadt Nürtingen tritt am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Einführung des Schulprofils Informatik, Mathematik, Physik am Hölderlin- und Max-Planck-Gymnasium zum Schuljahr 2018/2019 und die Benutzungs- und Beitragsordnung mit einer pädagogischen Rahmenkonzeption zur Ausweitung der Schulkindbetreuung und Einführung eines Mittagessenangebots an Grundschulen ab dem Schuljahr 2018/2019. Darauf folgt die Schulstatistik 2017/2018, eine Neuregelung der Bezuschussung von Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen in Nürtingen und ein Antrag des Trägervereins Freies Kinderhaus auf Bezuschussung der Kinder-Kultur-Werkstatt und der Jugendwerkstatt sowie der Bericht über laufende Planungen und Maßnahmen. Eröffnet wird die Sitzung mit der Bürgerfragestunde und der Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen. Die Bekanntmachung der Sitzung und die Vorlagen zu den einzelnen öffentlichen Tagesordnungspunkten können auch im Rats- und Bürgerinformationssystem unter https://nuertingen.more-rubin1.de aufgerufen werden.