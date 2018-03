AOK-Kunden-Center geschlossen

PLOCHINGEN (pm). Das Kunden-Center der AOK Neckar-Fils in Plochingen, Fabrikstraße 7, ist am Freitag, 30. September, ganztägig geschlossen. Grund ist ein Umzug innerhalb des Gebäudes. Die AOK ist an diesem Tag telefonisch unter (0 70 21) 93 17-4 93 oder per E-Mail an aok.neckarfils@ bw.aok.de erreichbar.