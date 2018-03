Angebote für Ehrenamtler

(pm) Die Caritas-Dienste in der Flüchtlingsarbeit bieten drei Veranstaltungen für ehrenamtlich Engagierte: Am Samstag, 10. März ist das Thema „Kraft schöpfen – bei Kräften bleiben“ – der Besinnungstag für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten im katholischen Gemeindezentrum St. Konrad, Hindenburgstraße 57, in Plochingen geht von 9 bis 16 Uhr. Hier sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung bis 1. März.

Um „Informationen zum Asylrecht“ geht es in der Fachveranstaltung mit AWO-Referent Andreas Linder am Dienstag, 13. März, 18 Uhr, im Treffpunkt Nellingen, Esslinger Straße 26, an der Halle in Ostfildern. Das Besondere: Die Teilnehmenden entscheiden vorab, über welche Themen informiert wird.

„Heimat in der Fremde – Fremde in der Heimat“ ist das Thema des Erzählcafés im katholischen Gemeindehaus St. Johannes, Vendelaustraße 30, in Nürtingen am Mittwoch, 25. April, 19 Uhr. Beim Thema „Wie kann Heimat miteinander gelingen“ kann kräftig mitdiskutiert werden.