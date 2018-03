Am Albtrauf wandern

02.07.2015, — E-Mail verschicken

(pm) Am Sonntag, 5. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr veranstalten die Landschaftsführer am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb unter Leitung von Reiner Enkelmann und Jens Häussler eine Rundwanderung. Über die Feuerbölle, einem Vulkanschlot am Nordfuß der Bassgeige, führt die Wanderung auf dem Weilersteig ins Kellertal und von dort hinauf zum Zangentor am Heidegraben bei Erkenbrechtsweiler und weiter am Albtrauf entlang zum Brucker Fels. Der Rückweg erfolgt durch den Bergwald am Nordhang der Bassgeige zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist der Parkplatz Maienwald westlich von Owen in Richtung Beuren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.teckberg.de