Altpapiersammlung in Reudern

01.03.2018

NT-REUDERN (pm). Der Liederkranz Reudern hat im Stadtteil die alleinige Entsorgung von Altpapier übernommen. Die nächste Straßensammlung findet am Samstag, 3. März, statt. Alle Anwohner sind gebeten, das Altpapier gebündelt oder in handlichen, nicht zu schweren Kartons bis 9 Uhr am Straßenrand sichtbar abzulegen. Es ist auch möglich, das Altpapier direkt zu den Containern an der Kelter am Ende des Kelterwegs zu bringen. Dort treffen sich auch alle Helfer um 9 Uhr. Neue Helfer, die auf diese Weise die Arbeit des Liederkranzes unterstützen möchten, sind willkommen. Der Erlös der Sammlung ist für die Jugend- und Vereinsarbeit des Liederkranzes Reudern bestimmt.