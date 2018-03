„Altiplano“ im Traumpalast

NÜRTINGEN (pm). Am Sonntag, 21. Oktober, 17.45 Uhr, und Dienstag, 23. Oktober, 20.15 Uhr, zeigt Amnesty International in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, dem Evangelischen Bildungswerk im Landkreis Esslingen und dem Kino „Traumpalast“ das Drama „Altiplano“ der Regisseure Peter Brosens und Jessica Woodworth. Die gefeierte Kriegsfotografin Grace gibt nach einem schrecklichen Vorfall in Bagdad ihren Beruf auf. Ihr Mann Max arbeitet als Arzt in den peruanischen Hochanden. Als er plötzlich in einem abgelegenen Dorf stirbt, deckt Grace die Hintergründe des Kampfes der Bevölkerung gegen die Minenbesitzer auf. Der Film gehört zur Reihe „Starke Filme für Menschenrechte“. Weitere Infos und Termine auf www.amnesty-nuertingen.de.