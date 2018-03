Achtsamkeitstage

01.03.2018, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Der Verein zur Förderung der Gesundheit an den Medius-Kliniken bietet den Kurs „Achtsamkeit und Entspannung – Achtsamkeitstage“ am Freitag, 9. März, 17.30 bis 21 Uhr, und am Samstag, 10. März, 10 bis 15 Uhr, an. Die Veranstaltung findet im Kirchheimer Gesundheitszentrum statt. Der Kurs ist geeignet bei Stress, Unruhe, körperlichen und seelischen Spannungszuständen. Ziel des Kurses ist, durch Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu Harmonie und innerer Ruhe zu finden und in sich selbst der Einheit von Körper, Geist und Seele näherzukommen. Anmeldungen nimmt das Büro des Vereins unter Telefon (0 70 21) 8 84 48 44, per E-Mail an info@vfg-kn.de oder unter www.vfg-kn.de entgegen.