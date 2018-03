Abend mit Kenneth Nwokolo

07.08.2012, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (is). Nach zwölf Jahren kann man es schon als eine Tradition bezeichnen, dass Pfarrer Kenneth Nwokolo im Sommer in der Seelsorgeeinheit „Guter Hirte-Kolumban“ Dienst tut. Auch dieses Jahr soll es wieder Gelegenheit geben, bei einem Abend der Begegnung Neues aus seiner Heimat in Nigeria, insbesondere aus den Pfarreien Isiekenesi und Uluano, zu erfahren. Kenneth Nwokolo wird Bilder zeigen von den Projekten, die er dort auch mithilfe von Spenden aus der Seelsorgeeinheit angestoßen und verwirklicht hat. Außerdem wird er berichten über die Situation in seiner Heimat und wird erzählen vom Leben der Menschen dort. Die Katholische Kirchengemeinde St. Kolumban möchte die vielfältigen Aufgaben des Priesters weiter unterstützen und lädt herzlich ein zum Gespräch mit Kenneth Nwokolo am Montag, 13. August, um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Georg.