Ab Montag Vollsperrung

27.09.2014, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm/r). Wegen Bauarbeiten wird ab kommenden Montag, 29. September, die Kreuzung Kapellenstraße/Neuffenstraße voll gesperrt. Grund für die Vollsperrung, die nach einer Mitteilung der Stadt voraussichtlich bis zum 17. Oktober dauert, sind Erneuerungsarbeiten an der Gasleitung durch die SWE in der Kapellenstraße. Es sind verschiedene örtliche Umleitungen ausgewiesen. Die Radfahrer zum Schulzentrum werden gebeten, die Uracher Straße mit dem Fußgängerbahnübergang und die Kreuzstraße zu nutzen. Die Schulbushaltestelle „Anne-Frank-Schule“ entfällt in dieser Zeit ersatzlos. Die Schülerbeförderung in diese Richtung endet am ZOB.

Die Schülerverkehre vom Schulzentrum Am Berg zu den Sportanlagen Im Speck verkehren wieder von der Haltestelle „Schulzentrum Am Berg“. Sie fahren über die Waldstraße und über die befestigten Feldwege oberhalb des Freibades, sodass die Unterrichtszeiten eingehalten werden können.

Seit Freitag kann der Verkehr über den neuen Kreisverkehr an der Kapellenstraße wieder rollen. Das bedeutet, dass die Haltestelle „Schulzentrum Am Berg“ (vor der Sporthalle) für die Linie 151 und den Verkehr zu den Sportanlagen Im Speck wieder in Betrieb ist.