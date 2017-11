Zwölf Einbrüche und Drogenhandel

14.11.2017, Von Bernd Winckler — E-Mail verschicken

Mutmaßliche Einbrecher stehen seit gestern vor Gericht – Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Wieder hat die Justiz mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande am Wickel. Am Stuttgarter Landgericht begann gestern der Prozess gegen vier 31- bis 58-jährige Männer aus Albanien und dem Kosovo, die unter anderem auch für den Einbruch vom 26. Dezember in ein Neckartailfinger Hotel mit hohem Schaden verantwortlich sein sollen.

NECKARTAILFINGEN/STUTTGART. Am Abend des 22. Februar dieses Jahres konnte die Kriminalpolizei Esslingen in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen in Ludwigsburg nach wochenlanger Observation und Abhören zahlreicher Handy-Verbindungen sieben Männer festnehmen, die offensichtlich zu einer kosovarischen Bande gehörten und mit gefälschten Ausweisdokumenten sowie falschen Führerscheinen in einem leer stehenden Gebäude Unterschlupf fanden. Von da aus soll die Gruppe ausschließlich zum Bestreiten des Lebensunterhalts nächtliche Einbrüche organisiert und verübt haben, wie die Stuttgarter Schwerpunktstaatsanwaltschaft jetzt in dem neuen Verfahren betont. Vier der Männer sitzen seit gestern auf der Anklagebank der siebten Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht – und schweigen vorerst noch zu den ihnen gemachten Vorwürfen.