Zwischen Himmel und Hölle

Jetzt geht der Reigen der Konfirmationen wieder los. In den Familien, in denen eine Tochter oder ein Sohn demnächst konfirmiert wird, ist jetzt die Hölle los. So vieles ist zu organisieren: Kleidung, Essen, Übernachtungen für die Gäste, Blumenschmuck und Deko. Alles soll perfekt sein, wenn das große Fest da ist.

Sylvia Unzeitig

Und dann läuft es meistens doch ganz anders als es gedacht war. Das schöne Kleid der Konfirmandin passt nicht mehr richtig, das teure Hemd des Sohnes bekommt Soßenflecken und beim Kaffee kriegen sich Onkel Rudi und der Werner in die Haare. Es geht immer etwas schief. Eigentlich kann man schon damit rechnen und es dann dementsprechend gelassen hinnehmen. Was geschieht denn – abgesehen von den äußeren Umständen – tatsächlich bei einer Konfirmation?