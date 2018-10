Traumergebnis für Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker

07.10.2018

Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker ist am Abend mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. 96, 52 Prozent der Wähler gaben dem amtierenden Schultes ihre Stimme. Bäcker war der einzige Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,17 Prozent. Das Wahlergebnis wurde am Abend in den Arkaden des Neuffener Rathauses verkündet. Mehr in unserer morgigen Ausgabe. psa