Zum Abschied gab es viel Lob und Dank

25.02.2017

Die Neuenhäuser Pfarrerin Stephanie Krause wurde mit einem Gottesdienst feierlich verabschiedet

„Nehmen Sie Platz, sofern Sie einen haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Pfarrerin Stephanie Krause am Sonntag den Gottesdienst, der anlässlich ihrer Verabschiedung gefeiert wurde. Die übervolle evangelische Kirche in Neuenhaus war Ausdruck ihres großen Engagements in Aichtal und im Kirchenbezirk.

Bei der Verabschiedung in Neuenhaus (von links): Pfarrer Ralf Sedlak (Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus), Pfarrerin Stephanie Krause, Pfarrerin Christine Walter-Bettinger (Dekanat Nürtingen), Pfarrer Volker Weber (Katholische Kirchengemeinde Grötzingen-Harthausen). Foto: hal

AICHTAL-NEUENHAUS (wim). Stephanie Krause tritt ab dem ersten März eine Stelle in Stuttgart-Zazenhausen im Dekanat Zuffenhausen an und wird an ihrer Doktorarbeit schreiben. Bis die Stelle von Krause wieder besetzt wird, springt Pfarrerin Christine Walter-Bettinger ein.