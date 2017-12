Zukunftswerkstatt für Neckartenzlingen

14.12.2017, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Gemeinderat stimmte für den Bau einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge – Blutspender geehrt

In Neckartenzlingen zeigt man sich weitsichtig und zukunftsorientiert. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2017 beschloss der Gemeinderat die Erstellung einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge im Ortszentrum und die Teilnahme am Landesprogramm „Managementverfahren familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune“.

NECKARTENZLINGEN. Bürgermeisterin Melanie Gollert erinnerte sich an eines ihrer Wahlversprechen, in der sie für eine Zukunftswerkstatt geworben hatte. „Hierbei bin ich auf dieses Landesprogramm gestoßen, das sehr gut zu Neckartenzlingen passt“, spann Gollert den Bogen zur Teilnahme am vom Sozialministerium geförderten „Managementverfahren familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune“. Dr. Irmgard Ehlers von der Evangelischen Akademie Bad Boll und Jens Ridderbusch vom Statistischen Landesamt stellten das Programm vor. Die Kriterien Bevölkerungsentwicklung in Neckartenzlingen bis 2030 und die damit verbundene Alterung bilden dazu eine wichtige Grundlage. 2030 wird jeder dritte Neckartenzlinger älter als 60 Jahre alt sein. „Die Gemeinde muss sich aufgrund der Altersentwicklung neu aufstellen“, sagte Ridderbusch.