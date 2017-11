Zu Gast bei Mama Birgit und ihren „Schnubbeln“

29.11.2017, Von Matthäus Klemke

Bei einem Besuch in Eldoret zeigt uns die Bempflingerin Birgit Zimmermann ihr zweites Zuhause und wie ihre Arbeit mit kenianischen Straßenkindern aussieht

Bereits einige Mal haben wir über Birgit Zimmermann und ihre Arbeit mit Straßenkindern in Kenia berichtet. Jetzt haben wir sie in ihrem Zuhause in Eldoret besucht, um zu sehen, wie sie es schafft denjenigen Hoffnung zu geben, die mit nichts zu ihr kommen.

ELDORET/BEMPFLINGEN. Wir sind schon spät dran, als wir in den Feldweg am Stadtrand von Eldoret einbiegen. Der aufgeweichte und schlammige Weg führt uns zum Badilisha Maisha Center (BMC), dem Heim, in dem Birgit Zimmermann gemeinsam mit ihrem Team Straßenkindern eine Chance auf Bildung und eine neue Lebensperspektive gibt. Seit mittlerweile fast zwölf Jahren lebt die 46-Jährige in Kenia. 2015 hat sie das BMC gegründet.