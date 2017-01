Witzige Erlebnisse aus Pfarramtsalltag

Altdorfer Tage mit dem Pfarrer und Kabarettisten Peter Brändle

Viel Publikum am Mittwochabend bei den Altdorfer Tagen Foto: sos

ALTDORF (sos). Die Veranstalter der Altdorfer Tage wünschten sich für die Abendveranstaltung am Mittwoch eine andere, kurzweilige Programmform – Kabarett war das Mittel der Wahl. Da lag der Gedanke an Peter Brändle nahe, der vielen in Altdorf und Umgebung aus seiner Zeit als Pfarrer in Mittelstadt noch gut bekannt ist. Er erklärte sich bereit, nach Altdorf zu kommen und das erwies sich als echter Glücksgriff.

Nach dem schon gut besuchten Dienstagnachmittag mussten am Mittwoch noch weitere Tische und Stühle aus dem Lager geholt werden. Auch auf der Bühne wurden für den Posaunenchor Stühle nachgereicht, da sich in diesem Jahr Bläser aus weiteren Distriktsgemeinden dem Posaunenchor unter Leitung von Thomas Sareika angeschlossen hatten.