"Wir sind Brückenbauer und Dialogstifter"

18.05.2007, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Im Neuffener Tal haben 14 Pflegebegleiterinnen ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Pflegenden Infos über Unterstützungsnetzwerk

Ich wollte nie pflegebedürftig werden, sagt der alte Mann und sitzt zusammengekauert in seinem Stuhl. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Ganz behutsam versorgt seine Tochter die offenen Wunden an den Füßen. Trotz Schmerzmitteln wird das Leben für ihn von Tag zu Tag mehr zur Qual. Nur mit Mühe und unter größter Anstrengung schafft er es mit seinem Rollator noch auf die Toilette. An manchen Tagen lässt er sich auch im Rollstuhl schieben. Die Schmerzen machen ihn mürbe. Am liebsten möchte er sterben. Der Herrgott will mich noch nicht, sagt er fast schon ein wenig verbittert.

Den 87-jährigen Vater bis zu seinem Lebensende zu pflegen sieht die Tochter als ihre Pflicht. Schwer lastet der Betreuungsaufwand auf ihren Schultern. Doch Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen oder ihre Geschwister mehr einzubinden und deren Unterstützungsangebote auszuschöpfen, das fällt ihr schwer. So langsam allerdings, das spürt sie deutlich, geht es auch an ihre Substanz. In der Familie unverkrampft über die schwierige Situation zu reden und gemeinsam nach Wegen zu suchen, das scheint schwerer zu sein, als man glaubt.