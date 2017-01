„Wir mussten Amtshilfe leisten“

21.01.2017, — E-Mail verschicken

Landrat Heinz Eininger nimmt Stellung zum aktuellen Abschiebefall

(aw) Beim Redaktionsbesuch in Nürtingen in dieser Woche wurde der Esslinger Landrat Heinz Eininger auch mit der Verhaftung des gambischen Flüchtlings Modou S. auf dem dem Landkreis unterstehenden Ausländeramt in Nürtingen konfrontiert.

Der Mann habe sich quergestellt, habe sich der Abschiebung entzogen, sagte Eininger dazu in Nürtingen. Dem Gesuch des für Abschiebungen im Land zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe habe man nachkommen müssen. Das sei ein normaler Vorgang. Eininger: „Wir mussten Amtshilfe leisten.“

Es gebe eben nicht nur ein Bleiberecht. Sondern auch die Möglichkeit, dass ein Asylgesuch abgelehnt werde. Diese zweite Seite der Medaille dürfe der Rechtsstaat nicht ausblenden. Die Spielregeln des Asylrechts seien von allen zu respektieren. Es sei auf der Basis des Rechts zu urteilen. Man könne nicht andere zu ungesetzlichem Handeln anhalten. Also: Der Amtshilfe sei zu entsprechen.