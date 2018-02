„Wir möchten langfristig hierbleiben“

Karl-Heinz-Schubert-Seminar gab Wolfschlüger Gemeinderäten einen informativen Überblick

Das Karl-Schubert-Seminar bezog im Herbst 2012 die ehemaligen Grundschulräume in der Schulstraße. Schulleiter Hans Gunsch informierte das Gremium in der letzten Gemeinderatssitzung über die Entwicklung und die Zukunftsziele der Berufsfachschule.

WOLFSCHLUGEN. Seit Herbst 2012 können sich Erwachsene im Karl-Schubert-Seminar in der Schulstraße zu Heilerziehungspflegern und Arbeitserziehern ausbilden lassen. Die Berufsfachschule war nach Weggang der Hauptschule in die leeren Räumlichkeiten gezogen. „Wir sind sehr froh, diese Einrichtung hier zu haben. Das stärkt den sozialen Bereich in unserem Ort“, betonte Bürgermeister Matthias Ruckh und begrüßte neben Hans Gunsch auch Wolfgang Woide sowie Tobias Braun in der Gemeinderatssitzung. Braun arbeitete bisher als Verwaltungsleiter. Er übernimmt demnächst als Nachfolger Woides das Amt des Geschäftsführers in der Karl-Schubert-Gemeinschaft.