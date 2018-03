Willkommen in Nürtingen:

NÜRTINGEN (üke). Heute fällt an der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) der Startschuss zum neuen Sommersemester 2008. Rektor Professor Dr. Werner Ziegler wird am Stammsitz der FH die neuen Studierenden begrüßen. Dort hatten sich insgesamt 934 Interessenten auf die 260 Studienplätze beworben.

Auf die 430 Studienplätze beider Standorte (neben Nürtingen noch Geislingen) waren insgesamt 1505 Bewerbungen eingegangen. Insgesamt werden zum neuen Sommersemester an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 3534 Studierende eingeschrieben sein.

Üblicherweise gehen zum Sommersemester deutlich weniger Bewerbungen als zum Wintersemester an der Hochschule ein. Trotzdem liegen die Bewerbungen vor allem in den betriebswirtschaftlichen Studiengängen um ein Vielfaches über der verfügbaren Zahl an Studienplätzen. So werden in Nürtingen nur 100 Studierende aus 586 Bewerbungen ihr BWL-Studium beginnen können. In den anderen Studiengängen, die zum Sommersemester beginnen, liegen die Bewerbungen zwischen dem Zwei- bis Dreifachen der verfügbaren Studienplätze. Für die Masterstudiengänge sind noch Bewerbungen möglich.