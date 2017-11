Wetterkapriolen trüben die Laune

06.11.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Das Freilichtmuseum Beuren geht in die Winterpause – Besucherzahlen waren sehr durchwachsen

Am gestrigen Sonntag war das Freilichtmuseum in Beuren zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Mit einer Lesung und einem Rundgang zu den Lebens-Bühnen verabschiedete sich das Museum in die Winterpause. Die Saison war sehr durchwachsen, weil das Wetter Kapriolen schlug.

Die Künstler erzählten beim Rundgang zum Saisonabschluss die Geschichten ihrer Lebens-Bühnen. Foto: Krytzner

BEUREN. Die offiziellen Besucherzahlen sind zwar noch nicht bekannt, wie Brigitte Haug, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Freilichtmuseum, verriet: „Es war aber eine sehr durchwachsene Saison“. Schuld war das Wetter. Die Unbeständigkeit sowie der Frost im Frühjahr haben der Bevölkerung die Laune genommen, sich im Museumsdorf aufzuhalten. „Das Streuobst ist sehr eingebrochen. Da fehlten zum Beispiel die vielen Äpfel zum Mostfest“, so Haug. Als Höhepunkte bezeichnet sie den Handwerker-Tag und den Textilkunstmarkt: „Beide Anlässe sind gut angenommen worden.“ Zudem konnten in diesem Jahr die Schäfertage wieder mit allen Tieren abgehalten werden.

Winter für Ideen nutzen