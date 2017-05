Wenn Rock auf Blasmusik trifft

Wie kommt es an, wenn Ernst Moschs „Vogelwiese“ von einer Rockband neu interpretiert wird? Was kommt heraus, wenn „Altes Fieber“ von den Toten Hosen durch den Musikverein begleitet wird. Das Publikum in der Kohlberger Kelter war am vergangenen Wochenende voll des Lobes für das Konzert des Musikvereins zusammen mit „Roses for Someone“. Das Konzept einer Mischung aus Blasmusik und Rockmusik sei so gut angekommen, so wird berichtet, dass der Wunsch nach einer Wiederholung nicht lange habe auf sich warten lassen. pm