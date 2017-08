Wenn das Tier zur Last wird

24.08.2017, Von Denise Wurst — E-Mail verschicken

Tierheime müssen sich häufig um Tiere kümmern, die einfach ausgesetzt werden

Haustiere können das Leben bereichern, doch was, wenn man sich um Hund oder Katze nicht mehr kümmern möchte? Gerade in den Sommermonaten werden viele Tiere von ihren Besitzern einfach sich selbst überlassen.

Hier zum Glück nur nachgestellt: Tiere werden in den Sommermonaten häufig an öffentlichen Plätzen ausgesetzt. Foto: Wurst

Rund 70 000 Tiere werden während der Sommerzeit in den Tierheimen des Deutschen Tierschutzbundes aufgenommen – jährlich sind es rund 296 400. Viele davon werden von ihren Besitzern ausgesetzt. An Rasthöfen und auf Parkplätzen werden herrenlose Tiere häufig aufgelesen, aber auch an Orten, an denen selten jemand vorbeikommt. Anhalten, Tür auf und Tier raus, danach geht es einfach weiter.